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Алексееву похоронят в США 

ТВ Центр 1 час назад
Правозащитницу Людмилу Алексееву похоронят в семейной могиле в Вашингтоне. Ее тело кремируют на Троекуровском кладбище, а затем дети правозащитницы увезут урну в США.
Церемония прощания прошла 11 декабря в Центральном доме журналиста. Отдать дань уважения выдающемуся общественному деятелю пришли сотни людей, в том числе президент России Владимир Путин.
Путину передадут все предложения Алексеевой
Глава Московской Хельсинской Группы, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. По данным СМИ, весь последний год Алексеева провела в московской городской клинической больнице №15.
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