Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле, скончавшейся 8 декабря.
«Думаю, каждый из вас со мной согласится, что это был светлый, мужественный и сильный человек. Она отстаивала справедливость так, как ей подсказывала совесть», — сказал Путин.
По его словам, Алексеева участвовала в работе СПЧ, многое сделала для того, чтобы совет стал авторитетным, и «многое сделала для страны».
Старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году жизни. Во вторник в Центральном доме журналиста в Москве прошло прощание с правозащитницей. На церемонию пришли, в том числе, Путин, первый замруководителя его администрации Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, оппозиционер Алексей Навальный. Прах Алексеевой будет захоронен в США, где похоронен ее муж.