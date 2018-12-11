Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой

«Думаю, каждый из вас со мной согласится, что это был светлый, мужественный и сильный человек. Она отстаивала справедливость так, как ей подсказывала совесть», — сказал Путин.

По его словам, Алексеева участвовала в работе СПЧ, многое сделала для того, чтобы совет стал авторитетным, и «многое сделала для страны».