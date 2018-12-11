Кузнецова назвала сбор подписей за выселение онкобольных детей кощунством

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова назвала кощунственной идею сбора подписей за выселение онкобольных детей из жилого дома в Москве , в аппарате омбудсмена напоминают, что свобода выбора места пребывания гарантируется Конституцией.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жильцы одного из домов в Москве собирают подписи, чтобы выселить из дома семью с онкобольными детьми. Проводится доследственная проверка.

"Стыдно, что такое в принципе стало возможным. Стыдно даже обсуждать нелепые действия жильцов этого подъезда. Печально, что в то время, когда весь цивилизованный мир думает над тем, как еще можно помочь таким детям, учреждают благотворительные фонды, собирают средства, помогают организовать и оплатить дорогостоящее лечение, приходят к детям в больницы, устраивают им всевозможные праздники и концерты — и никто не боится заразиться — вместе с тем, соседи хотят выселить детей с тяжелыми заболеваниями под очень спорным предлогом якобы возможного заражения", — приводит слова Кузнецовой пресс-служба омбудсмена.

"Честно сказать, не поверила своим глазам, читая сообщения по этой теме. Сначала подумала, что речь идет о помощи! Неужели в 21 веке такое возможно? Сама идея сбора подписей по такому поводу выглядит кощунственно. Это не просто человеческая безграмотность, это черствость, безразличие и невежество", — заявила она.

В пресс-службе подчеркнули, что ведущие доктора, профессора центра им. Димы Рогачева уже заявили, что никакой угрозы обществу и в данном случае жильцам этого дома (подъезда) онкобольные дети не представляют, и они не только могут, но и должны находиться в обществе для лучшей социализации.

Там отметили, что закон "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" ввел лишь обязательный для граждан регистрационный учет по месту пребывания и месту жительства, установил перечень ограничений на свободу передвижения и закрепил важный принцип, согласно которому регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан. Закон ввел два вида регистрации — по месту пребывания и по месту жительства.

"Многие фонды, оказывающие помощь таким семьям, снимают квартиры для приехавших на лечение пациентов недалеко от медцентров — это вполне сложившаяся практика, и ничего противозаконного здесь нет. Наоборот, это прямое действие самого главного закона — заботы друг о друге. Скорее, именно действия инициаторов такого сбора подписей под петицией вызывают вопросы и могут стать нарушением ими прав несовершеннолетних, так как носят дискриминационный характер в отношении этих семей и детей. Сейчас в этой связи проводятся проверки прокуратурой и Следственным комитетом России", — заявили в пресс-службе.

Там выразили надежду, что эта ситуация послужит еще большей поддержке детям, которым так нужна помощь, людям, которые помогают и поддерживают их.