Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы бесплатные медуслуги, за которые россияне вынуждены платить 

РИА Новости + ещё 2 17 минут назад
Эксперты Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) на основе жалоб россиян составили перечень бесплатных медицинских услуг, которые пациент, застрахованный в системе ОМС, должен получать бесплатно, но, тем не менее, вынужден оплачивать, пишет "Российская газета".
Многие медицинские учреждения, работающие в системе обязательного медицинского страхования, часто неправомерно требуют оплатить услуги, которые должны предоставляться гражданам бесплатно. В это перечень вошли такие услуги, как:
1. Расходные материалы при стационарном лечении, включая лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии и другие.
2. Медицинские изделия, вживляемые в организм человека (металлоконструкции и т.д.)
3. Расходные материалы при оказании амбулаторной помощи: пломбировочный материал в стоматологии, рентгенопленка и другие
4. Проведение аппаратных методов диагностики, таких как МРТ и КТ (в условиях стационара и амбулаторного лечения)
5. Стоматологическая помощь (кроме зубных протезов)
6. Лекарства для лечения онкологических заболеваний
7. Исследования крови (к примеру, на гормоны)
8. Восстановительное лечение, прописанное лечащим врачом (массаж, лечебная физкультура и т.д.)
9. Консультации врачей-специалистов узкого профиля (окулист, невролог, хирург и т.д.)
10. Услуги по сокращению сроков ожидания исследования (например, УЗИ, рентгенография, гастроскопия)
Эксперты ВСС также отмечают, что в случае возникновения случаев, когда в медучреждении требуют оплаты бесплатных медуслуг, пациенту следуют обратиться в администрацию этого учреждения или к представителю организации, выдавшей полис ОМС. Они также напоминают, что услуги по программе ОМС должны быть оказаны бесплатно, если лечащим врачом были выявлены показания для их проведения и назначенные им.
Последние новости
Чеснаков: нет договора о дружбе - нет договора по Керченскому проливу "Я что-то нажал — и все пропало": Трамп подарил России торговлю с Китаем Гениальный русский математик, отказавшийся от денег и друзей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрелку в Страсбурге удалось сбежать от полиции1
В США поддержали санкции против «Северного потока-2»20
Число жертв стрельбы во Франции удвоилось64
Российские «Калибры» и «Ониксы» признали бесполезными103
Во Франции перестрелка, есть жертвы64
Видео
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
08:26
Задержанный украинский командир сделал заявление
Общество
04:42
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост
Украина В мире
00:36
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США
Политика
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
00:34
Алексееву похоронят в США
Общество
00:30
Дети и «полуголая баба»: чем закончится скандал на Ямале
Общество Статьи
01:14
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение