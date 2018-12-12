Названы бесплатные медуслуги, за которые россияне вынуждены платить

Эксперты Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) на основе жалоб россиян составили перечень бесплатных медицинских услуг, которые пациент, застрахованный в системе ОМС, должен получать бесплатно, но, тем не менее, вынужден оплачивать, пишет "Российская газета"

Многие медицинские учреждения, работающие в системе обязательного медицинского страхования, часто неправомерно требуют оплатить услуги, которые должны предоставляться гражданам бесплатно. В это перечень вошли такие услуги, как:

1. Расходные материалы при стационарном лечении, включая лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии и другие.

2. Медицинские изделия, вживляемые в организм человека (металлоконструкции и т.д.)

3. Расходные материалы при оказании амбулаторной помощи: пломбировочный материал в стоматологии, рентгенопленка и другие

4. Проведение аппаратных методов диагностики, таких как МРТ и КТ (в условиях стационара и амбулаторного лечения)

5. Стоматологическая помощь (кроме зубных протезов)

6. Лекарства для лечения онкологических заболеваний

7. Исследования крови (к примеру, на гормоны)

8. Восстановительное лечение, прописанное лечащим врачом (массаж, лечебная физкультура и т.д.)

9. Консультации врачей-специалистов узкого профиля (окулист, невролог, хирург и т.д.)

10. Услуги по сокращению сроков ожидания исследования (например, УЗИ, рентгенография, гастроскопия)

Эксперты ВСС также отмечают, что в случае возникновения случаев, когда в медучреждении требуют оплаты бесплатных медуслуг, пациенту следуют обратиться в администрацию этого учреждения или к представителю организации, выдавшей полис ОМС. Они также напоминают, что услуги по программе ОМС должны быть оказаны бесплатно, если лечащим врачом были выявлены показания для их проведения и назначенные им.