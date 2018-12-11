Память правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой следует увековечить, но надо обсудить, каким именно образом это сделать. Об этом журналистам во вторник заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
По его словам, торопиться с решением этого вопроса не нужно.
"Сейчас больше человеческие эмоции. То, что увековечить ее память надо, мне кажется это правильным", — сказал Кириенко.
По мнению Кириенко, данный вопрос могли бы обсудить члены Совета по правам человека при президенте РФ, в который входила Алексеева.