Тверской священник, который прославился в социальных сетях покупками дорогой одежды и обуви, заболел, сообщает РИА Новости, цитируя пресс-секретаря Тверской и Кашинской епархии.
Кроме того, собеседник агентства уточнил, что батюшка написал объяснения по поводу резонансной ситуации, но оставил их в секрете, ссылаясь на «внутренний документооборот».
Первыми на Instagram-аккаунт священника обратили внимание пользователи «Пикабу». На фото святой отец позировал в туфлях Gucci и с сумками Louis Vuitton стоимостью в десятки тысяч рублей. Пользователь YaTozheNeRobot утверждал, что аккаунт принадлежит заведующему Тверской епархиальной научной библиотекой, протоиерею Вячеславу Баскакову. Сегодня обсуждаемая страница в Instagram недоступна.