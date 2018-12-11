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«Гламурный» священник в Гуччи ушел на больничный 

Рамблер 1 час назад
Тверской священник, который прославился в социальных сетях покупками дорогой одежды и обуви, заболел, сообщает РИА Новости, цитируя пресс-секретаря Тверской и Кашинской епархии.
Кроме того, собеседник агентства уточнил, что батюшка написал объяснения по поводу резонансной ситуации, но оставил их в секрете, ссылаясь на «внутренний документооборот».
Тверской священник оказался поклонником Gucci
Первыми на Instagram-аккаунт священника обратили внимание пользователи «Пикабу». На фото святой отец позировал в туфлях Gucci и с сумками Louis Vuitton стоимостью в десятки тысяч рублей. Пользователь YaTozheNeRobot утверждал, что аккаунт принадлежит заведующему Тверской епархиальной научной библиотекой, протоиерею Вячеславу Баскакову. Сегодня обсуждаемая страница в Instagram недоступна.
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