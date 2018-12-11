«Гламурный» священник в Гуччи ушел на больничный

Тверской священник, который прославился в социальных сетях покупками дорогой одежды и обуви, заболел, сообщает РИА Новости , цитируя пресс-секретаря Тверской и Кашинской епархии.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что батюшка написал объяснения по поводу резонансной ситуации, но оставил их в секрете, ссылаясь на «внутренний документооборот».