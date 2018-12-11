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Цивилёв подарил Агафье Лыковой щенка 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посетил сибирскую отшельницу Агафью Лыкову. Отмечается, что глава региона привёз женщине продукты и подарил щенка.
Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на сообщение администрации региона.
Вместе с Цивилёвым Лыкову навестил глава Таштагольского района Владимир Макута.
Как отметили в администрации, отшельнице привезли 300 кг сена, 490 кг комбикорма для коз и домашней птицы, муку, крупы, овощи и фрукты.
Также Лыкову осмотрел прибывший вместе с чиновниками врач.
Ранее сообщалось, что отшельница попросила о помощи. Женщина рассказала, что у неё «кончаются продукты».
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