Цивилёв подарил Агафье Лыковой щенка

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посетил сибирскую отшельницу Агафью Лыкову. Отмечается, что глава региона привёз женщине продукты и подарил щенка.

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на сообщение администрации региона.

Вместе с Цивилёвым Лыкову навестил глава Таштагольского района Владимир Макута.

Как отметили в администрации, отшельнице привезли 300 кг сена, 490 кг комбикорма для коз и домашней птицы, муку, крупы, овощи и фрукты.

Также Лыкову осмотрел прибывший вместе с чиновниками врач.

Ранее сообщалось, что отшельница попросила о помощи. Женщина рассказала, что у неё «кончаются продукты».