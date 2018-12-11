Москалькова назвала Алексееву своим другом и учителем

"Мне она стала другом и соратником, и учителем, и оппонентом", — сказала Москалькова в Центральном доме журналиста в ходе прощания с правозащитницей.

Москалькова особо отметила умение Алексеевой вести диалог с властью. "Потому что для нее важен был результат. Любой компромисс ради результата, а результат — это восстановленные права, возвращенное доброе имя", — считает Москалькова.

Церемония прощания подходит к завершению. Сейчас со сцены, где установлен гроб Алексеевой, выступают члены СПЧ и правозащитники. Тело Алексеевой будет кремировано на Троекуровском кладбище, где в присутствии только родных и близких состоится захоронение урны с прахом в семейной могиле.