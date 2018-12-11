Пранкеры разыграли желающую выселить больных раком детей пенсионерку

Москвичка, инициировавшая кампанию по выселению больных детей, верит, что «НЛО знают, как лечить рак».

«Я вас уверяю!» — заявила Елена Аллина позвонившим ей пранкерам Вовану и Лексусу.

Ранее старшая по подъезду одного из домов на улице Миклухо-Маклая развесила на подведомственной территории петицию с призывом запретить благотворительному фонду «Подари жизнь» арендовать одну из квартир для больных раком детей и их родителей.

«Приезжают на костылях забинтованные, ходят в масках. Я боюсь браться за ручки в подъезде!» — жаловалась 62-летняя Елена Аллина.

В подписи к опубликованной записи розыгрыша Вован объяснил, что они с Лексусом сочли «историю» верящей в заразность рака пенсионерки «громкой» и решили «уточнить ее позицию».

«А вы знаете, что уже изобрели средство против рака крови? Рептилоиды изобрели», — доложили они старушке.

Аллина поинтересовалась, кто такие рептилоиды, а услышав ответ — «внеземная цивилизация», — спросила, контактировали ли они с землянами. Пранкеры отметили, что по крайней мере по телевизору об этом сообщали.

«НЛО, я вас уверяю, знают, как лечить рак», — заявила на это пенсионерка, посетовав, что российские врачи их методами не пользуются, а попытки китайских инопланетяне блокируют.