Путин отметил любовь Солженицына к Отечеству и его борьбу с русофобией

"Будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии", — сказал глава государства на церемонии открытия памятника Солженицыну.

Путин напомнил, что Солженицын был не только писателем и мыслителем, но и фронтовиком, "истинным, настоящим патриотом России". По словам президента, отмечаемое во вторник 100-летие со дня рождения Солженицына — повод вновь обратить внимание на его наследие, "которое вплетено в саму ткань XX века и продолжает оставаться современным и для России, и для всего мира". Путин признался, что хорошо помнит все свои встречи с писателем, "его мудрость, взвешенность, глубокое понимание слова".

"Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему", — подчеркнул президент.

Он добавил, что Солженицын очень четко разделял подлинную народную Россию и тоталитарную систему, которая принесла страдания и тяжелые испытания миллионам людей.