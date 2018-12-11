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Таксисты подняли цены из-за «коллапса» в метро 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Таксисты вчетверо задрали цены на свои услуги во время сбоя и давки в московском метро. Об этом сообщает «Мэш».
Телеграм-канал опубликовал скриншот экрана мобильного приложения одного из агрегаторов такси. Судя по нему, в 9:42 35-минутная поездка от Товарищеской улицы до Каховки стоила от 1225 до 1345 рублей, тогда как обычно стоит около 300.
Сегодня утром было приостановлено движение на двух ветках столичной подземки — Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской, — в результате чего в метро возникла давка. По данным СМИ и свидетельствам очевидцев, поездка на зеленой ветке перестали ходить в 7:30, а на фиолетовой — 8:50.
Упомянутый каналом маршрут начинается от станции Замоскворецкой линии «Царицыно», а заканчивается на «Каховской» одноименной ветки. На метро человек, заказавший такси, мог преодолеть этот путь за 15 минут и 55 рублей.
Ранее в пресс-службе метро Москвы ТАСС рассказали, что к 11:15 движение по сбоившим линиям было полностью восстановлено, а утреннее «увеличение интервалов» движения на Таганско-Краснопресненской линии было обусловлено действиями пассажиров двух поездов, которые мешали дверям закрыться. В свою очередь, движение по зеленой ветке было приостановлено по техническим причинам.
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