Таксисты подняли цены из-за «коллапса» в метро

Таксисты вчетверо задрали цены на свои услуги во время сбоя и давки в московском метро. Об этом сообщает «Мэш».

Телеграм-канал опубликовал скриншот экрана мобильного приложения одного из агрегаторов такси. Судя по нему, в 9:42 35-минутная поездка от Товарищеской улицы до Каховки стоила от 1225 до 1345 рублей, тогда как обычно стоит около 300.

Сегодня утром было приостановлено движение на двух ветках столичной подземки — Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской, — в результате чего в метро возникла давка. По данным СМИ и свидетельствам очевидцев, поездка на зеленой ветке перестали ходить в 7:30, а на фиолетовой — 8:50.

Упомянутый каналом маршрут начинается от станции Замоскворецкой линии «Царицыно», а заканчивается на «Каховской» одноименной ветки. На метро человек, заказавший такси, мог преодолеть этот путь за 15 минут и 55 рублей.