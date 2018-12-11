Президент Владимир Путин приехал на прощание с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, скончавшейся 8 декабря на 92-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Путин возложил цветы к гробу правозащитницы, затем выразил соболезнования близким и коллегам правозащитницы.
Попрощаться с Алексеевой приехали председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель СПЧ Михаил Федотов, руководитель общества «Мемориал» Ян Рачинский, бывший уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыкантский, политик Алексей Навальный, близкие и родные.