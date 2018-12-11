Путин приехал на похороны правозащитницы Алексеевой

Президент Владимир Путин приехал на прощание с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой , скончавшейся 8 декабря на 92-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Путин возложил цветы к гробу правозащитницы, затем выразил соболезнования близким и коллегам правозащитницы.