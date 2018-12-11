«Русское радио» ответило на жалобу украинского моряка

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Ведущая «Русского радио» ответила на жалобу украинского моряка 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Ведущая «Русского радио» Алла Довлатова прокомментировала слова арестованного украинского моряка, уставшего от песен радиостанции. Как сообщает «Говорит Москва», Довлатова рассказала, что на «Русском радио» много песен украинских артистов.
Украинские моряки пожаловались на пытки «Русским радио»
Раненый украинский моряк Андрей Эйдер написал ТСН письмо из медицинской части изолятора «Матросская тишина». Туда он попал после инцидента в Керченском проливе. Эйдер рассказал, что в СИЗО доступно только «Русское радио». Он заявил, что «уже возненавидел» песни этой радиостанции.
«Те, кто звучат на «Русском радио» (где-то 50%), это ребята с Украины, ребята очень талантливые», — заявила Довлатова в ответ.
Она добавила, что в последнее время на «Русском радио» крутят песню на украинском языке, хотя раньше на радио появлялись только русскоязычные композиции.
По словам Довлатовой, ей приятно, что «Русское радио» слушают везде, и даже в «самых тяжелых условиях» выбирают именно его. Ведущая назвала свою радиостанцию самой позитивной.
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