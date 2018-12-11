Ведущая «Русского радио» ответила на жалобу украинского моряка

Раненый украинский моряк Андрей Эйдер написал ТСН письмо из медицинской части изолятора «Матросская тишина». Туда он попал после инцидента в Керченском проливе. Эйдер рассказал, что в СИЗО доступно только «Русское радио». Он заявил, что «уже возненавидел» песни этой радиостанции.

«Те, кто звучат на «Русском радио» (где-то 50%), это ребята с Украины, ребята очень талантливые», — заявила Довлатова в ответ.

Она добавила, что в последнее время на «Русском радио» крутят песню на украинском языке, хотя раньше на радио появлялись только русскоязычные композиции.

По словам Довлатовой, ей приятно, что «Русское радио» слушают везде, и даже в «самых тяжелых условиях» выбирают именно его. Ведущая назвала свою радиостанцию самой позитивной.