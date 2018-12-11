Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве могут увековечить память правозащитницы Алексеевой 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгордума рассмотрит возможность увековечить память правозащитницы Людмилы Алексеевой, о смерти которой стало известно в субботу. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"От сообщества, возможно, поступит предложение [увековечить ее память]. Если будет доказательное представление, связанное с определенным местом, где она работала или жила, мы готовы его рассмотреть", — сказал он.
В декабре 2017 года Алексеева стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. В интервью ТАСС накануне 90-летнего юбилея Алексеева признавалась, что считает своими наибольшими удачами в жизни возвращение из эмиграции в Россию и активный рост правозащитного движения, которое "из маленькой горсточки" при своем зарождении превратилось в силу, существующую во всех регионах страны.
В последнее время Людмила Алексеева плохо себя чувствовала и практически не появлялась на публичных мероприятиях. 8 декабря 2018 года стало известно о смерти правозащитницы в возрасте 91 года.
ТАСС: последние новости
Золотов подал иск к Навальному на 1 млн рублей о защите чести Семья Марии Захаровой поучаствовала в программе "Дачный ответ" Кузнецова назвала кощунством сбор подписей за выселение онкобольных из съемной квартиры
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушилин отреагировал на подготовку ВСУ к войне209
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»246
«Давка была бешеная»192
Россия ответила ЕСПЧ на вопросы по керченскому инциденту10
Дети и «полуголая баба»: чем закончится скандал на Ямале12
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:14
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»
Общество Статьи
04:39
«Русское радио» ответило на жалобу украинского моряка
Общество
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
04:37
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя
Общество
01:22
«Давка была бешеная»
Происшествия Новости Москвы
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение