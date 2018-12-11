В Москве могут увековечить память правозащитницы Алексеевой

"От сообщества, возможно, поступит предложение [увековечить ее память]. Если будет доказательное представление, связанное с определенным местом, где она работала или жила, мы готовы его рассмотреть", — сказал он.

В декабре 2017 года Алексеева стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. В интервью ТАСС накануне 90-летнего юбилея Алексеева признавалась, что считает своими наибольшими удачами в жизни возвращение из эмиграции в Россию и активный рост правозащитного движения, которое "из маленькой горсточки" при своем зарождении превратилось в силу, существующую во всех регионах страны.

В последнее время Людмила Алексеева плохо себя чувствовала и практически не появлялась на публичных мероприятиях. 8 декабря 2018 года стало известно о смерти правозащитницы в возрасте 91 года.