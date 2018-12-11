НТВ переделал дачу Марии Захаровой

В начале передачи Захарова рассказала, что на семейной даче не хватает веранды или зимнего сада. По ее словам, она и ее родственники мечтают о такой пристройке уже много лет.

Сотрудники «Дачного ответа» построили на участке Захаровой отдельно стоящий дом с балконом, камином и стеклянной галереей и оборудовали его «умными» датчиками света и нагрева пола. В оформлении использована антикварная мебель. Официальный представитель МИД осталась довольна: она назвала дом «путешествием в свою мечту».

Многие россияне восприняли изменения на даче Захаровой негативно. Некоторые пользователи соцсетей задавали вопрос о том, почему передача не ездит к тем, кто не в состоянии самостоятельно сделать ремонт, но нуждается в нем.