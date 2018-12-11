Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НТВ переделал дачу Марии Захаровой 

Рамблер 46 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в программе «Дачный ответ» на НТВ.
В начале передачи Захарова рассказала, что на семейной даче не хватает веранды или зимнего сада. По ее словам, она и ее родственники мечтают о такой пристройке уже много лет.
Сотрудники «Дачного ответа» построили на участке Захаровой отдельно стоящий дом с балконом, камином и стеклянной галереей и оборудовали его «умными» датчиками света и нагрева пола. В оформлении использована антикварная мебель. Официальный представитель МИД осталась довольна: она назвала дом «путешествием в свою мечту».
Многие россияне восприняли изменения на даче Захаровой негативно. Некоторые пользователи соцсетей задавали вопрос о том, почему передача не ездит к тем, кто не в состоянии самостоятельно сделать ремонт, но нуждается в нем.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Метрополитен обвинил москвичей в утреннем кошмаре77
Золотов подал иск к Навальному507
Пока вы спали: Россия и Китай «купят» Евросоюз199
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя1
В Москве на рекламном экране внезапно включилось порно
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
04:37
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя
Общество
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
00:58
Путин с Меркель обсудили хамство Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение