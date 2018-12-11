Люблинский суд Москвы рассмотрит иск директора Росгвардии Виктора Золотова о защите чести, достоинства и деловой репутации, который он подал к блоггеру Алексею Навальному, передаёт ТАСС. Силовик планирует взыскать с оппозиционера миллион рублей, который впоследствии перечислит в детский дом.
Адвокат Золотова Шота Горгадзе пояснил, что дело касается оскорбительных высказываний, которые Навальный допустил в одном из своих расследований.
"В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", — подчеркнул Горгадзе.
Ранее на канале Росгвардии в YouTube было опубликовано обращение Виктора Золотова, в котором он вызывал Алексея Навального на дуэль. Учитывая современные традиции, предложил провести её на борцовском ковре или боксёрском ринге. Силовик пообещал сделать из своего оппонента «сочную отбивную». Однако дуэль не состоялась.