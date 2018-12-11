Золотов подал в суд на Навального о защите чести и достоинства

Адвокат Золотова Шота Горгадзе пояснил, что дело касается оскорбительных высказываний, которые Навальный допустил в одном из своих расследований.

"В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", — подчеркнул Горгадзе.

Ранее на канале Росгвардии в YouTube было опубликовано обращение Виктора Золотова, в котором он вызывал Алексея Навального на дуэль. Учитывая современные традиции, предложил провести её на борцовском ковре или боксёрском ринге. Силовик пообещал сделать из своего оппонента «сочную отбивную». Однако дуэль не состоялась.