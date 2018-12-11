Пока вы спали: Россия и Китай «купят» Евросоюз 

Киев «засекретил» керченский инцидент
Приказ о проникновении украинских кораблей в Керченский пролив 25 ноября был засекречен местным Министерством обороны. Издание «Украинские новости» направило в ведомство информационный запрос, а в ответ получило уведомление о том, что запрашиваемые данные содержат гостайну в сфере обороны и не могут быть обнародованы.
«Рыльце в пушку», — назвал причину этого в своем фейсбуке российский сенатор Франц Клинцевич, объяснив, что таким образом Киев пытается скрыть «неблаговидное дело».
Колокольцев мог нарушить закон "О полиции"
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев мог нарушить закон «О полиции», сообщает паблик «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте». Автор паблика опубликовал кадр трансляции каналом «Россия 24» 18-го съезда партии «Единая Россия». На нем Колокольцев сидит в зале рядом с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. При этом вторая часть седьмой статьи закона «О полиции» гласит, что сотруднику полиции «запрещается состоять в политических партиях и принимать участие в их деятельности».
Россия и Китай "купят" Евросоюз
Евросоюз боится быть «купленным» Китаем и «порабощенным» Россией. Как пишут «Известия», об этом свидетельствует проект документа «О контроле над иностранными инвестициями», который вскоре будет обсуждаться на уровне Совета Европы и Еврокомиссии. Согласно черновику документа, который оказался в распоряжении El Pais, в ЕС планируют ограничить возможности иностранцев инвестировать в компании «стратегических» для европейской экономики секторов. В том же документе упомянута и борьба с «внедрением и продвижением» российских СМИ и общая «оборона» культуры Европы от России.
Бедность поборют индексация и «соцконтракт»
Бедняков в России станет вдвое меньше к 2024 году благодаря «соцконтракту» и превышающей инфляцию индексации зарплат и пенсий бюджетников. Об этом, как сообщает «Коммерсант», свидетельствует проект плана Минтруда по достижению национальных целей в сфере повышения благосостояния населения. Согласно его второй версии, уже направленной правительству, количество бедных россиян к 2024-у уменьшится с 13 до 6,6 миллиона, а поспособствуют этому индексация зарплат и пенсий бюджетников выше инфляции, а также механизм «социального контракта». «Соцконтракт» подразумевает обмен целевых выплат на изменение поведения бедного домохозяйства, например, поиск работы или переквалификация, под контролем государства.
Саудовцы распродают нефть
Государственная саудовская нефтекомпания Saudi Aramco снизила январскую стоимость барреля нефти марки Arab Light для покупателей из Азии. Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, «новогодняя скидка» составит один доллар и достанется только азиатам, тогда как для США и Европы цены вырастут — на 50 и 60 центов соответственно. Как отмечает «Ридус», данные о «распродаже» могут снизить стоимость нефти на бирже, однако лишь на короткий срок, после чего биржевые цены будут формироваться под влиянием других факторов, например, спроса, выполнения новой сделки ОПЕК+ и темпов роста мировой экономики.