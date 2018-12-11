Пока вы спали: Россия и Китай «купят» Евросоюз

Киев «засекретил» керченский инцидент

Приказ о проникновении украинских кораблей в Керченский пролив 25 ноября был засекречен местным Министерством обороны. Издание «Украинские новости» направило в ведомство информационный запрос, а в ответ получило уведомление о том, что запрашиваемые данные содержат гостайну в сфере обороны и не могут быть обнародованы.

«Рыльце в пушку», — назвал причину этого в своем фейсбуке российский сенатор Франц Клинцевич , объяснив, что таким образом Киев пытается скрыть «неблаговидное дело».

Колокольцев мог нарушить закон "О полиции"

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев мог нарушить закон «О полиции», сообщает паблик «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте». Автор паблика опубликовал кадр трансляции каналом «Россия 24» 18-го съезда партии «Единая Россия» . На нем Колокольцев сидит в зале рядом с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым . При этом вторая часть седьмой статьи закона «О полиции» гласит, что сотруднику полиции «запрещается состоять в политических партиях и принимать участие в их деятельности».

Россия и Китай "купят" Евросоюз

Евросоюз боится быть «купленным» Китаем и «порабощенным» Россией. Как пишут «Известия» , об этом свидетельствует проект документа «О контроле над иностранными инвестициями», который вскоре будет обсуждаться на уровне Совета Европы Еврокомиссии . Согласно черновику документа, который оказался в распоряжении El Pais, в ЕС планируют ограничить возможности иностранцев инвестировать в компании «стратегических» для европейской экономики секторов. В том же документе упомянута и борьба с «внедрением и продвижением» российских СМИ и общая «оборона» культуры Европы от России.

Бедность поборют индексация и «соцконтракт»

Бедняков в России станет вдвое меньше к 2024 году благодаря «соцконтракту» и превышающей инфляцию индексации зарплат и пенсий бюджетников. Об этом, как сообщает «Коммерсант», свидетельствует проект плана Минтруда по достижению национальных целей в сфере повышения благосостояния населения. Согласно его второй версии, уже направленной правительству, количество бедных россиян к 2024-у уменьшится с 13 до 6,6 миллиона, а поспособствуют этому индексация зарплат и пенсий бюджетников выше инфляции, а также механизм «социального контракта». «Соцконтракт» подразумевает обмен целевых выплат на изменение поведения бедного домохозяйства, например, поиск работы или переквалификация, под контролем государства.

Саудовцы распродают нефть