Прощание с Людмилой Алексеевой

Москве проходит прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой . Старейшая российская правозащитница умерла на 92-м году жизни в субботу, 8 декабря, в Москве.

Людмила Алексеева родилась в 1927 году. Она была одним из самых авторитетных людей в правозащитных кругах. Преподаватель по профессии, она активно участвовала в советском диссидентском движении. Алексеева была выслана из страны и многие годы прожила в США. Вернувшись в Россию, она участвовала в правозащитном движении и часто помогала обиженным людям, отправлявшим ей письма со всей страны.

Людмилу Алексееву дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира. Она была в десятке самых влиятельных женщин России, ей присуждали самые известные правозащитные награды и премии.