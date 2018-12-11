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Прощание с Людмилой Алексеевой 

Рамблер 1 час назад
В Москве проходит прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Старейшая российская правозащитница умерла на 92-м году жизни в субботу, 8 декабря, в Москве.
Людмила Алексеева родилась в 1927 году. Она была одним из самых авторитетных людей в правозащитных кругах. Преподаватель по профессии, она активно участвовала в советском диссидентском движении. Алексеева была выслана из страны и многие годы прожила в США. Вернувшись в Россию, она участвовала в правозащитном движении и часто помогала обиженным людям, отправлявшим ей письма со всей страны.
Людмилу Алексееву дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира. Она была в десятке самых влиятельных женщин России, ей присуждали самые известные правозащитные награды и премии.
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