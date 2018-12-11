Авдотья Смирнова хочет снять сериал о 1990-х, чтобы развеять стереотипы об этом периоде

Режиссер и сценарист Авдотья Смирнова раздумывает на тем, чтобы снять киносериал о России 1990-х годов, чтобы развеять существующие, по ее мнению, стереотипы об этом периоде, который, по ее словам, в обществе связывают с бандитизмом и разрушением экономики. Своими творческими планами она поделилась в понедельник в интервью корреспонденту ТАСС Нью-Йорке , где режиссер принимает участие в Неделе российского кино.

"Я бы хотела снять такой фильм, именно сериал о том времени, но не с точки зрения работы правительства, а с точки зрения индустрии, — пояснила она. — У нас принято шельмовать то время: "Лихие 1990-е, которые все разрушили". Но вообще-то и поныне работают предприятия, построенные в 1990-е годы". "Их же кто-то построил: новые электростанции построил, и Челябинский трубопрокатный завод с цехом "Высота 239" [цех по производству труб большого диаметра] кто-то строил, и строил именно тогда", — считает Смирнова.

"Я бывала на совершенно фантастических заводах — современных, космических, и я даже при своем гуманитарном убожестве понимаю, что для того, чтоб это построить, надо 15 лет. И совершенно понятно, что это строилось вот тогда", — отметила она.

"Поэтому мне бы хотелось снять — либо самой, либо чтоб кто-то это сделал — такой сериал. Думала и думаю об этом. В 1990-е были не только бандиты, были еще металлурги, энергетики, много, кто был", — сказала Смирнова, выступив при этом в защиту своего мужа — главы "Роснано" Анатолия Чубайса , который в 1990-е занимал ключевые государственные посты.

Сам Чубайс выступил в субботу на Общероссийском гражданском форуме и заявил, что российский бизнес достоин благодарности за то, что он сделал для развития страны.