«Бриллиантовый» «Боинг» удивил Сеть

Несколько дней назад на странице перевозчика в соцсети было опубликовано фото необычного «Боинга 777». От других самолетов семейства он отличается тем, что полностью покрыт стразами.

«Представляем наш "Блеск 777"», — похвастались в Emirates.

Некоторые из пользователей твиттера всерьез осудили авиакомпанию за роскошь и желание «повыделываться». Другие, наоборот, поделились большими ожиданиями от предстоящего полета, так как недавно как раз купили билет на рейс Emirates.

«Ты ведь понимаешь, что это фейк, да?» — поинтересовались у одного из таких.

Другие сразу обратили внимание на невозможность такого лайнера, отметив, что драгоценными камнями покрыты даже двигатели, что едва ли безопасно.