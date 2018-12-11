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«Бриллиантовый» «Боинг» удивил Сеть 

Рамблер 3 часа назад
Фото: twitter.com/emirates
Авиакомпания Emirates показала «бриллиантовый» «Боинг» и удивила пользователей твиттера.
Несколько дней назад на странице перевозчика в соцсети было опубликовано фото необычного «Боинга 777». От других самолетов семейства он отличается тем, что полностью покрыт стразами.
«Представляем наш "Блеск 777"», — похвастались в Emirates.
Некоторые из пользователей твиттера всерьез осудили авиакомпанию за роскошь и желание «повыделываться». Другие, наоборот, поделились большими ожиданиями от предстоящего полета, так как недавно как раз купили билет на рейс Emirates.
«Ты ведь понимаешь, что это фейк, да?» — поинтересовались у одного из таких.
Другие сразу обратили внимание на невозможность такого лайнера, отметив, что драгоценными камнями покрыты даже двигатели, что едва ли безопасно.
«Лучше б сиденья нормальные сделали», — пожелал Emirates другой пользователь.
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