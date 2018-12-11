Вдова Солженицына оценила экранизации книг писателя

«В кино его делали пока мало. На Западе были попытки с переменным успехом, а в России — только телевизионный сериал «В круге первом» Глеба Панфилова, который многим очень нравится», — сказала Наталия Солженицына.

По её словам, теперь Панфилов снимает «Один день Ивана Денисовича», и фильм может выйти в следующем году.

«Солженицын, на мой взгляд, не только телегеничный, но и театральный. Сейчас его много ставят по всей стране: Красноярск, Орск, Владимир, Петербург, Новокузнецк, Нижний Тагил», — отметила она.

Как считает вдова писателя, любая инсценировка или фильм, даже иллюстрация к книге — это произведения нового автора, и Солженицын выступает в данном случае только как соавтор, тот, кто дал импульс.

Ранее Солженицына в беседе с Пятым каналом рассказала об актуальности книг писателя.

11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Солженицына.