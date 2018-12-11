Минздрав запретил пугать россиян картинками о вреде алкоголя

Минздрав выступил против инициативы депутатов от ЛДПР , предложивших размещать устрашающие картинки о вреде алкоголя на бутылках со спиртными напитками.

В проекте отзыва правительства, текст которого имеется в редакции «Известий» , ведомство также выступило против закрытой выкладки спиртного на прилавках магазинов.

При этом в Минздраве согласились, что население необходимо информировать обо всех медицинских и социальных последствиях злоупотребления алкоголем, однако особое указание на то, что именно спиртное наносит вред здоровью, является, по мнению экспертов, необоснованным.

Кроме того, в документе говорится, что алкоголь должен продаваться в отдельных торговых помещениях, чтобы покупатели других товаров не могли видеть бутылки с крепкими напитками.

Ранее парламентарии во главе с Владимиром Сысоевым (ЛДПР) предложили размещать на бутылках со спиртным надпись «Алкоголь убивает» и «страшные» картинки. По мнению авторов нициативы, такие меры послужат оздоровлению нации.

В настоящее время на всех бутылках с алкогольными напитками размещена предупредительная надпись о вреде чрезмерного употребления спиртного. Также есть напоминание о том, что алкогольные напитки не следует употреблять беременным женщинам.

News.ru писал о том, что около половины коньяка, представленного на рынке в России, является фальсификатом. При этом спиртной напиток производится легально, согласно законодательству, уплачиваются все налоги. Минимальная розничная цена на коньяк должна составлять 493 рубля за пол-литра, сейчас — 371 рубль.