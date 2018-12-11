Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав запретил пугать россиян картинками о вреде алкоголя 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Минздрав выступил против инициативы депутатов от ЛДПР, предложивших размещать устрашающие картинки о вреде алкоголя на бутылках со спиртными напитками.
В проекте отзыва правительства, текст которого имеется в редакции «Известий», ведомство также выступило против закрытой выкладки спиртного на прилавках магазинов.
При этом в Минздраве согласились, что население необходимо информировать обо всех медицинских и социальных последствиях злоупотребления алкоголем, однако особое указание на то, что именно спиртное наносит вред здоровью, является, по мнению экспертов, необоснованным.
Кроме того, в документе говорится, что алкоголь должен продаваться в отдельных торговых помещениях, чтобы покупатели других товаров не могли видеть бутылки с крепкими напитками.
Ранее парламентарии во главе с Владимиром Сысоевым (ЛДПР) предложили размещать на бутылках со спиртным надпись «Алкоголь убивает» и «страшные» картинки. По мнению авторов нициативы, такие меры послужат оздоровлению нации.
В настоящее время на всех бутылках с алкогольными напитками размещена предупредительная надпись о вреде чрезмерного употребления спиртного. Также есть напоминание о том, что алкогольные напитки не следует употреблять беременным женщинам.
News.ru писал о том, что около половины коньяка, представленного на рынке в России, является фальсификатом. При этом спиртной напиток производится легально, согласно законодательству, уплачиваются все налоги. Минимальная розничная цена на коньяк должна составлять 493 рубля за пол-литра, сейчас — 371 рубль.
News.ru: последние новости
Украинские моряки пожаловались на пытки «Русским радио» Учителя и врачи смогут принимать подарки только цветами Умерла народная артистка РСФСР Галина Анисимова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия и Китай «купят» Евросоюз16
Московское метро превратилось в филиал ада2
Украина расколола Европу2
Прощание с Людмилой Алексеевой
Меркель вмешалась в Керченский конфликт7
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
00:58
Путин с Меркель обсудили хамство Трампа
Политика
00:20
В метро Москвы произошел сбой
Новости Москвы
00:36
Бутина «сдалась»
США В мире
05:04
В китайском плену: туристы из России застряли на острове
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение