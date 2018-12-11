Рыбалка останется бесплатной

Россияне смогут бесплатно ловить рыбу на водных объектах общего пользования. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 11 декабря.

В первом чтении законопроект, внесённый Правительством, был принят в декабре 2013 года. Ко второму чтению в документ предлагается внести ряд поправок. Устанавливается, что рыбалка будет бесплатной на всех водных объектах общего пользования. Чтобы поставить сети, в большинстве регионов придётся заплатить. Бесплатной рыбалка с сетью останется только на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в Сибири, так как там это является традиционным промыслом. Законопроект предусматривает, что договоры об аренде рыбопромыслового участка будут действовать до конца 2020 года.

Документ также уточняет понятийный аппарат в сфере любительского рыболовства, исключает институт рыболовных участков и предлагает совершенствование механизма этого промысла в отношении ценных видов рыб, перечень которых будет определяться Правительством. Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев уточнил, что в перечень особо ценных пород могут попасть популярные виды рыб, которые обитают на Севере и Дальнем Востоке. На их отлов придётся получить разрешение.

По словам Николая Николаева, в ходе обсуждения инициативы рыболовы-любители беспокоились, что рыбалка станет платной. «Мы категорически выступаем против этого. — сказал он. — Важно, чтобы люди были уверены: никаких дополнительных плат ни за какую рыбалку вводиться не будет. Это принципиальный вопрос, мы должны его отстаивать».