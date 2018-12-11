Захваченные украинские моряки возненавидели «Русское радио»

Украинские моряки, арестованные после инцидента в Керченском проливе, ответили на вопросы издания Телевизионной службы новостей (ТСН). Письма Андрея Эйдера и Андрея Артеменко , получивших ранения во время тарана украинского буксира российским кораблем, опубликованы на сайте издания.

Военные моряки, содержащиеся в СИЗО «Матросская тишина», пожаловались, что они полностью отрезаны от общения с внешним миром и ничего не знают о судьбе задержанных коллег.

18-летний Андрей Эйдер рассказал, что перенес операцию, связанную с ранением левого колена и правого бедра: «Туда пару осколков влетело, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться», — объяснил он. Моряк также посетовал на недоступность табака и усталость от прослушивания « Русского радио ». «Песни с "Русского радио" я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости», — написал он.

Другой задержанный моряк, Андрей Артеменко, 1994 года рождения, сообщил, что ему оказывают необходимую медицинскую помощь, состояние его здоровья улучшилось. Он также отметил, что плохо владеет русским языком, в связи с чем попросил сокамерника помочь ему ответить на вопросы ТСН. «Находясь здесь, думаю ребята меня поддержат, надеемся, что руководство нашей страны предпринимает все меры для скорейшего нашего возвращения домой», — заметил он, поблагодарив граждан Украины за поддержку.

4 декабря московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что два моряка оказались курсантами, направленными в тот день на стажировку от училища. Она рассказала, что эта тема ее особенно потревожила и призвала не допустить того, чтобы их учебная судьба разрушилась.

1 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что два украинских моряка и один сотрудник Службы безопасности Украины идут на поправку. «Все трое встают, перемещаются по палате, получают необходимое питание, лекарственные средства», — сказала она.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу и не реагировали на требования остановиться. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии» и утверждали, что инцидент произошел в международных водах. В ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.