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Как позаботятся о лишенных пищи бобрах в Мытищах 

Рамблер 37 минут назад
Судьбой семерых бобров, обитающих на Яузе в Мытищах, озаботились не только местные жители, но и в Минэкологии. Грызуны лишись своего пропитания после очищения русла реки от зарослей, ила и мусора: после проведения восстановительных работ у берегов Яузы исчезла растительность, которая так необходима этим животным. Они не только питаются ветками, но используют их в качестве строительного материала для своих хаток. Неравнодушные к проблеме бобров граждане забили настоящую тревогу, ведь дикие звери могут просто не пережить зиму. В Минэкологии серьезно отнеслись к этой ситуации, в ведомстве уверяют, бобров не оставят умирать с голоду, животных будут кормить до весны. Для этого к месту обитания грызунов будут привозить ивовые ветки.
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