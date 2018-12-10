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Стартовал второй тур голосования конкурса «Великие имена России» 

Рамблер + ещё 2 55 минут назад
Фото: ТАСС
Стартовал второй тур голосования по выбору имен для аэропортов в Москве (Внуково), Санкт-Петербурге, Архангельске, Пензе и Нижневартовске.
Эти города по итогам первого тура не смогли выявить победителя, поскольку имена-лидеры голосования набрали больше голосов в других городах.
Для второго тура, который продлится с 10 по 23 декабря, составлены новые тройки великих имен. Из числа претендентов исключены имена, победившие в других городах, и добавлены новые из списка ВЦИОМ, следовавшие за финалистами из первого тура.
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил, что окончательное решение по городам — участникам второго тура «было принято после дополнительных консультаций с экспертами и коллегами из регионов».
Так, московский аэропорт Внуково может быть назван именем Андрея Туполева, Петра Чайковского или Георгия Жукова.
Аэропорту Архангельск может быть присвоено имя Николая Кузнецова, Федора Абрамова или Ивана Папанина.
В Нижневартовске за победу поборются Николай Архангельский, Александр Филипенко и Виктор Муравленко.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге может добавить к названию имя Александра Невского, Федора Достоевского или Дмитрия Шостаковича.
В Пензе победителем станет Виссарион Белинский, Александр Куприн или Василий Ключевский.
Определить победителя в Горно-Алтайске было решено отложить на более поздний срок. В этом городе развернулась драматичная борьба за имена двух художников Николая Рериха и местного мастера Григория Чорос-Гуркина. Рерих победил с перевесом в 1%, после чего представители местных сообществ заявили, что голосование не было честным.
«Мы получили обращение Общественной палаты Республики Алтай, обеспокоенной поляризацией общественных настроений в регионе в связи с объявлением результатов конкурса», — объяснил глава Общественной палаты Валерий Фадеев.
По его словам, новое голосование должно состояться в следующем году.
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