Стартовал второй тур голосования конкурса «Великие имена России»

Архангельске, Пензе и Нижневартовске. Стартовал второй тур голосования по выбору имен для аэропортов в Москве Внуково ), Санкт-Петербурге

Эти города по итогам первого тура не смогли выявить победителя, поскольку имена-лидеры голосования набрали больше голосов в других городах.

Для второго тура, который продлится с 10 по 23 декабря, составлены новые тройки великих имен. Из числа претендентов исключены имена, победившие в других городах, и добавлены новые из списка ВЦИОМ , следовавшие за финалистами из первого тура.

В Нижневартовске за победу поборются Николай Архангельский, Александр Филипенко и Виктор Муравленко.

Определить победителя в Горно-Алтайске было решено отложить на более поздний срок. В этом городе развернулась драматичная борьба за имена двух художников Николая Рериха и местного мастера Григория Чорос-Гуркина. Рерих победил с перевесом в 1%, после чего представители местных сообществ заявили, что голосование не было честным.

«Мы получили обращение Общественной палаты Республики Алтай, обеспокоенной поляризацией общественных настроений в регионе в связи с объявлением результатов конкурса», — объяснил глава Общественной палаты Валерий Фадеев.

По его словам, новое голосование должно состояться в следующем году.