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Россияне активно голосуют во втором туре «Великих имен России» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во втором туре конкурса «Великие имена России» россияне голосуют не менее активно, чем на предыдущем этапе. К 12.00 12 декабря свои голоса за имена-фавориты, которые присвоят аэропортам, отдали 36,6 тысячи человек, сообщается на сайте конкурса.
Активнее всего россияне голосовали за новые названия для аэропорта Санкт-Петербурга (14,7 тысячи голосов), московского Внуково (9,2 тысячи), аэропорта Пензы (4,9 тысячи), Архангельска (4,7 тысячи) и Нижневартовска (3,1 тысячи).
Во втором туре россияне голосуют за названия для аэропортов Архангельска, Нижневартовска, Пензы, петербургского Пулково и московского Внуково.
За вторые сутки второго тура число проголосовавших выросло почти в четыре раза. Также к 12 декабря определились имена — лидеры голосования.
Александр Невский в Санкт-Петербурге получил 56 процентов голосов, Федор Абрамов в Архангельске набрал 49 процентов, а Андрей Туполев в Москве — 42 процента.
В Нижневартовске Александр Филипенко на два процента опережает Виктора Муравленко, а в Пензе Виссарион Белинский на два процента обогнал Александра Куприна.
Голосование доступно на сайте конкурса, в соцсетях, по SMS и по звонку на «горячую линию» 8-800-707-93-17.
По итогам конкурса «Великие имена России» 47 крупнейшим аэропортам страны присвоят имена знаменитых россиян. В список кандидатов вошли самые разные люди: от исторических фигур и советских деятелей до современников.
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