В 2019 году в Томске будет открыта ледовая арена при финансовой поддержке Банка «Левобережный» и Корпорации МСП

Средства направлены на завершение строительных работ по созданию круглогодичного ледового катка и ввода его в эксплуатацию. Площадь ледовой арены составит около 2 тыс. кв. м.

«Создание современного ледового катка позволит расширить действующее направление бизнеса и предоставить жителям города возможность в современных и комфортных условиях кататься на коньках, научить детей играть в хоккей, керлинг, профессионально заниматься фигурным катанием. В перспективе ледовый каток может стать площадкой для проведения крупных соревнований и различных культурных мероприятий, — отметил генеральный директор ООО «Теннисный клуб» Феликс Кацман. — Финансовая поддержка на доступных условиях обеспечила сокращение сроков строительных работ. Ввести ледовый каток в эксплуатацию планируется весной 2019 года».

Открытие ледового катка также позволит создать около 30 новых рабочих мест для тренеров, хореографов, медиков, техников-инженеров, администраторов и других специалистов, связанных с инфраструктурой спорта.

Компания «Теннисный клуб» с 2006 года активно развивает сеть теннисных клубов «Чемпион». На сегодняшний день действуют три открытых (зимой накрываются куполом) и семь крытых теннисных кортов с профессиональным покрытием. Построены шесть кортов в Новосибирске.

Площадки оборудованы удобными комнатами для переодевания, душевыми, магазином спортивных товаров и кафе.

Помимо клубной деятельности и индивидуальной теннисной подготовки детей и взрослых теннисный клуб «Чемпион» проводит обучение детей в своих спортивных школах. Площадки клубов предоставляются в аренду для игры в волейбол и мини-футбол.

По состоянию на 10 декабря 2018 года субъекты МСП Томской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 1,2 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 1,6 млрд рублей.