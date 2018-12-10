Что Серебренников рассказал суду

Дело «Седьмой студии» начало набирать новые обороты. Мещанский суд Москвы допросил главного фигуранта — известного режиссёра Кирилла Серебренникова . News.ru решил рассказать, о чём он сообщил в своих показаниях.

Уголовное дело было возбуждено ещё в 2015 году, однако общественности стало известно о нём лишь в мае 2017 года. В итоге на скамье подсудимых, помимо Серебренникова, оказались директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум и продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский . Всем фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве при реализации проекта «Платформа». Защита настаивает на невиновности всех четырёх обвиняемых. По словам адвокатов, бывший бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева оговорила себя и остальных. Женщина дала признательные показания и заключила сделку со следствием, её дело будет рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств. На данный момент оно ещё не передано в суд.

Громкий процесс ведёт судья Ирина Аккуратова. В суде она работает уже 16 лет, однако по-настоящему таких серьёзных дел не вела.

Серебренников начал рассказ о проекте «Платформа», который планировался в направлении «мультижанровость» на стыке четырёх видов искусств — театра, танца, музыки и медиа. Данную идею режиссёр сформировал в художественную заявку. О ей он рассказал Дмитрию Медведеву , который тогда являлся президентом РФ, в столичном арт-музее. Однако решение было принято позднее, предполагаемый срок проекта составлял три года. Хотя лично ему не было известно, был ли проект «Платформа» одобрен.

«В бумажке я тогда написал три года — это минимальный срок реализации такого проекта. Надо было, чтобы люди узнали, пошли», — говорил режиссёр в суде.

По его словам, учредить АНО «Седьмая студия» предложило Министерство культуры . Тогда он и познакомился с другой фигуранткой дела — Софьей Апфельбаум. Юрия Итина Серебренников позвал в качестве директора «Платформы», так как у него было репутация «человека, сведущего в организации театрального проекта». Итин работал там все годы существования проекта, претензий к нему не было. Он опроверг информацию из обвинительного заключения прокурора, о том, что тогда режиссёр договорился с Апфельбаум об организации «Седьмой студии».

«Это часть большой лжи, которая написана в этих обвинениях. Мы с Апфельбаум не были знакомы до входа на это совещание. Минкульт в лице дяденьки из финансового отдела предложил АНО», — отмечал Серебренников.

По его словам, он являлся учредителем «Седьмой студии», но при этом не занимал административных должностей, а был только художественным руководителем. В суде Серебренников подчеркнул, что не участвовал в финансовых и хозяйственных делах АНО. Личных указаний на ведение такой деятельности он никому не давал. Как отметил режиссёр, он подписал только несколько типовых документов с Минкультуры, по их же просьбе.

Касаясь вопроса финансирования, Серебренников пояснил, что деньги Минкультуры приходили с постоянным опозданием, и приходилось использовать личные средства на финансирование проекта.

Режиссёр рассказал, что именно Итин порекомендовал Алексея Малобродского в качестве генерального продюсера «Платформы». Сначала Малобродский запросил одну зарплату (сумму Серебренников не назвал), однако добавил, что в итоге продюсер согласился на зарплату в «районе 100 тысяч рублей».

Сам же режиссёр получал деньги наличными и расписывался в ордере в бухгалтерии. Однако, отмечал Серебренников, у него случались задолженности по зарплате, но сумму долгов он не называл.

Рассказывая о бывшем бухгалтере Масляевой Серебренников сообщил, что не знал, что она была судима, если бы она не скрыла этот факт, режиссёр не стал бы брать эту женщину на работу.

«Привел её Итин, познакомил нас на «Винзаводе», сказал — это будет у нас главный бухгалтер. Видел её пару раз в жизни, когда организовывали аудит», — отмечал Серебренников. Он добавил, что Итин охарактеризовал её как опытного специалиста.

По его словам, Масляева не была его подчинённой, никаких указаний по её работе он не давал, её деятельность он не контролировал, сама бывшая бухгалтер не отчитывалась перед Серебренниковым. Хотя режиссер отметил, что в ходе изучения материалов уголовного дела, выяснил, что Маслеява получала больше него.

Также Серебренников заявил, что вначале «Платформа» запускалась на собственные средства. В общей сложности режиссёр и продюсер Итин вложились по 1,5 млн рублей каждый.