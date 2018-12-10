Шнуров в стихах высказался о запрете подарков для учителей

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высказался в стихах о предложении запретить учителям и врачам принимать любые подарки, кроме цветов.

Шнуров опубликовал стихотворение в Instagram, в котором в ироничной форме раскритиковал поступивший в Госдуму законопроект, призванный бороться с коррупцией.

По словам Шнурова, в этой борьбе участвуют «и стар, и млад», и только того, «кто миллионами ворочает», никакие запреты не касаются.

Пусть подарки, скажем прямо, куцы. Ей

Преподносят фрукты, шоколад,

Но идет у нас борьба с коррупцией,

В ней участвует и стар, и млад.

Дело не то что бы в размере, ведь

Смысл в местоположении.

И короткое, но яркое «Не сметь!»

В Думу поступило предложение.

Убедиться можешь ты воочию,

Крикнув троекратное «Виват!»,

Тот, кто миллионами ворочает,

Никогда ни в чем не виноват.

Ранее стало известно, что в Госдуму поступил законопроект, предлагающий распространить на врачей и учителей антикоррупционные стандарты федеральных госслужащих. Если закон примут, врачи и учителя смогут принимать от пациентов и учеников только цветы и канцелярские принадлежности.