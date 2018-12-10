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Путин примет участие в церемонии открытия памятника Солженицыну в Москве 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 11 декабря примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что президент во вторник в Кремле проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором обсудит с правозащитниками, в том числе, нарушение прав россиян за рубежом.
"В этот же день глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну. Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя", — говорится в сообщении.
Открытие памятника пройдет по адресу: улица Солженицына, 11-13. Автором памятника выступил скульптор, народный художник РФ Андрей Ковальчук.
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