Президент России Владимир Путин 11 декабря примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что президент во вторник в Кремле проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором обсудит с правозащитниками, в том числе, нарушение прав россиян за рубежом.
"В этот же день глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну. Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя", — говорится в сообщении.
Открытие памятника пройдет по адресу: улица Солженицына, 11-13. Автором памятника выступил скульптор, народный художник РФ Андрей Ковальчук.