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На Радио «Комсомольская правда» стартовал новогодний розыгрыш призов «Ёлки-подарки» 

Партнерский материал 23 минуты назад
Фото: предоставлено организатором
В преддверии Нового года слушателей Радио «Комсомольская правда» ждет множество приятных сюрпризов. 3 декабря в студии Радио КП появилась новогодняя ёлка, а в эфире радиостанции стартовала акция «Ёлки-подарки», которая завершится 31 декабря под бой курантов. Розыгрыш проходит для слушателей по всей стране. А значит жители 400 городов и населенных пунктов могут выиграть ценные призы.
Шары на ёлке в студии Радио КП — не просто украшение. Каждый из них имеет свой номер, за которым спрятан определенный подарок. Среди них кофеварки, роботы-пылесосы, навигаторы, садовая техника — всего более 100 ценных призов.
Для того, чтобы их выиграть, нужно внимательно слушать Радио «Комсомольская правда». В течение дня в эфире звучат "кодовые фразы" с фрагментами из популярных новогодних фильмов. Ведущие в своих программах предварительно анонсируют акцию, рассказывают о механике и призах. Задача слушателя — внимательно слушать эфир, дозвониться в студию после "анонса" ведущего и сказать, что за фильм был в кодовой фразе.
Если слушатель ответил правильно, у него есть возможность выбрать на нашей ёлке любой шар и получить подарок, который в нем «скрывается».
Подробности и правила акции «Ёлки-подарки» смотрите на сайте — radio.kp.ru.
Звоните в эфир и выигрывайте подарки по телефону: 8 (800) 200-97-02.
Следите за online-трансляцией в соцсетях Радио «Комсомольская правда» — www.vk.com/radiokp, www.facebook.com/radkp и на канале радиостанции в Youtube.
Радио «Комсомольская правда» желает своим слушателям удачи в конкурсе!
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