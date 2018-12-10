Дмитрий Киселев представил книгу дискуссий с американским политологом

Книга выпущена издательством "Эксмо" и состоит из яростных споров двух журналистов, которые придерживаются двух диаметрально противоположных политических позиций. Презентация, в которой также принял участие соавтор Киселева, Злобин, состоялась в понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". В десяти беседах авторы книги, среди прочих, затронули вопросы демократической журналистики и государственной пропаганды, имиджа России, коррупции, "властной вертикали", многополярного мира и ядерного паритета.

По его словам, разговор получился "доброжелательный, без крика". Киселёв также считает, что книга будет интересна не только российскому, но и американскому читателю.

"Это не новостная книга, анализирующая сегодняшние новости дня. Это попытка посмотреть на какие-то фундаментальные вещи, которые были вчера, есть сегодня и будут завтра. И эта книга, по идее, будет жить достаточно долго, я надеюсь", — сообщил в свою очередь президент Центра глобальных интересов (США) Злобин.

Как следует из аннотации книги, ее читателю придется "думать, выбирать, критически оценивать аргументы сторон" и в конечном итоге самому прийти к выводу, "кто выиграл в этом споре двух влиятельных политических интеллектуалов".