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Дмитрий Киселев представил книгу дискуссий с американским политологом 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор МИА "Россия сегодня", автор программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрий Киселёв презентовал книгу "Киселёв vs Zlobin. Битва за глубоко личное", которая состоит из его дискуссий с американским политологом и публицистом Николаем Злобиным.
Книга выпущена издательством "Эксмо" и состоит из яростных споров двух журналистов, которые придерживаются двух диаметрально противоположных политических позиций. Презентация, в которой также принял участие соавтор Киселева, Злобин, состоялась в понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". В десяти беседах авторы книги, среди прочих, затронули вопросы демократической журналистики и государственной пропаганды, имиджа России, коррупции, "властной вертикали", многополярного мира и ядерного паритета.
По его словам, разговор получился "доброжелательный, без крика". Киселёв также считает, что книга будет интересна не только российскому, но и американскому читателю.
"Это не новостная книга, анализирующая сегодняшние новости дня. Это попытка посмотреть на какие-то фундаментальные вещи, которые были вчера, есть сегодня и будут завтра. И эта книга, по идее, будет жить достаточно долго, я надеюсь", — сообщил в свою очередь президент Центра глобальных интересов (США) Злобин.
Как следует из аннотации книги, ее читателю придется "думать, выбирать, критически оценивать аргументы сторон" и в конечном итоге самому прийти к выводу, "кто выиграл в этом споре двух влиятельных политических интеллектуалов".
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