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Выселяющая онкобольных детей москвичка заявила о причастности НЛО к распространению рака 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: кадр телеканала Москва 24
Жительница Москвы Елена Аллина, собирающая подписи за выселение больных раком детей из своего дома, заявила, что действие лекарств от онкологии блокируют пришельцы из космоса; аудиозапись беседы с женщиной опубликовали пранкеры.
«Врачи всего мира на сегодняшний день открыли 187 возбудителей вирусов, на самом деле гораздо больше, бог знает сколько. Они (онкобольные дети) будут все время приезжать, у них у каждого свой возбудитель онкологической болезни, даже того же рака крови», — заявила женщина в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Аудиозапись опубликована на Youtube-канале пранкеров.
Прокуратура займется выселением больных раком детей
Она заявила, что узнала об этом из некоей телепередачи. Она добавила, что рак передается воздушно-капельным путем, и советские ученые в 20 веке создали «прививку от рака».
«Инопланетяне, вот эти так называемые НЛО, я вас уверяю, они знают как лечить рак. Знают. Просто наши по какой-то причине этим не пользуются», — заявила Аллина.
Далее женщина принялась рассказывать о том, что некие японские и китайские ученые сделали лекарство от рака, однако действие препарата блокировалось.
«Они, инопланетяне, НЛО, как мы их называем, специально блокируют вот эти действия», — продолжила Аллина.
Она уточнила, что эту информацию также почерпнула в одной из телепередач несколько лет назад.
Жительница отметила, что это — специальная программа по уменьшению человечества. Пранкеры предложили Аллиной в качестве защиты от болезней использовать шапочку из фольги, на что та заметила, что этого никто не будет делать.
Напомним, Генпрокуратура усмотрела признаки дискриминации онкобольных детей, за выселение которых из квартиры в Москве собирают подписи.
Прокуратура Москвы начала проверку по факту сбора подписей за выселение больных детей.
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