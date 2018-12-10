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Эксперт рассказал о важном значении Конституции для России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Конституция закрепила важнейшее положение — поставила человека в центр развития российского общества», — заявил газете ВЗГЛЯД член Президиума Ассоциации юристов России Владимир Плигин в преддверии 25-летнего юбилея российской Конституции.
«В начале 90-х годов прошлого столетия Россия переживала очередной огромный трансформационный сдвиг. Развитие государства носило абсолютно непредсказуемый характер, ситуация приобретала максимальный уровень драматизма», — рассказал Владимир Плигин.
«Поэтому все действия, связанные с принятием Конституции, сыграли определяющее значения для остановки процесса дальнейшей дезинтеграции Советского Союза, в который ранее входила Россия», — подчеркнул эксперт.
Несмотря на то, что многие инициативы и предложения, вошедшие в текст Конституции на начальном этапе, по словам Плигина, казались крайне сложными, противоречивыми, а иногда и не отвечающими развитию российского общества, тот факт, что российское общество нашло в себе возможность ее принять, сыграл определяющую роль в развитии государства.
«В дальнейшем процесс пошел очень быстро, по мере того, как Конституция приобретала все более легитимный характер, на ее базе формировались практически все институты власти», — отметил Плигин. Кроме того, Конституция определила, что права и свободы человека являются важнейшим дополнением цели функционирования российского государства, что в рамках российской истории имеет исключительную важность, подчеркнул эксперт, добавив: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
Таким образом, Конституция создала стандарт, по которому должно было идти и идет развитие российского общества, рассказал Плигин. «Отмечая ее 25-летие, мы можем сказать, что основной закон выполнил и продолжает выполнять свою основополагающую роль в качестве „общественного договора“, в рамках которого развивалось и будет развиваться российское государство», — заключил эксперт.
Напомним, 12 декабря исполнится 25 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации.
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