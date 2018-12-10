Тверской священник объяснится за любовь к «Гуччи»

Тверской протоиерей Вячеслав Баскаков письменно объяснится перед дисциплинарной комиссией Тверской епархии за пристрастие к дорогой одежде. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», заявил пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко

На прошлой неделе пользователи Рунета обнаружили инстаграм-страницу протоиерея Вячеслава. На ней он публиковал свои фото с аксессуарами люксовых брендов «Гуччи» и «Луи Виттон», стоимость которых составляет десятки и сотни тысяч рублей.

Накануне пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал пристрастие протоиерея Вячеслава к роскоши «совершенно недопустимым» и пообещал, что священник предстанет перед дисциплинарной комиссией, а решение о его дальнейшей судьбе примет архиерей Тверской епархии.

По словам пресс-секретаря Тверской и Кашинской епархии Максима Мищенко, протоиерею Вячеславу предстоит в письменной форме объясниться за любовь к «Гуччи» и «Луи Виттон». Объяснение будет рассмотрено комиссией, после чего «будут решения».