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Тверской священник объяснится за любовь к «Гуччи» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Тверской протоиерей Вячеслав Баскаков письменно объяснится перед дисциплинарной комиссией Тверской епархии за пристрастие к дорогой одежде. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», заявил пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.
На прошлой неделе пользователи Рунета обнаружили инстаграм-страницу протоиерея Вячеслава. На ней он публиковал свои фото с аксессуарами люксовых брендов «Гуччи» и «Луи Виттон», стоимость которых составляет десятки и сотни тысяч рублей.
Накануне пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал пристрастие протоиерея Вячеслава к роскоши «совершенно недопустимым» и пообещал, что священник предстанет перед дисциплинарной комиссией, а решение о его дальнейшей судьбе примет архиерей Тверской епархии.
По словам пресс-секретаря Тверской и Кашинской епархии Максима Мищенко, протоиерею Вячеславу предстоит в письменной форме объясниться за любовь к «Гуччи» и «Луи Виттон». Объяснение будет рассмотрено комиссией, после чего «будут решения».
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