Школьницу заставили снять колготки ради успехов в учебе

Мать японской школьницы рассказала о странном запрете, с которым ее дочь столкнулась на занятиях с наступлением холодов. Об этом сообщает Sora News 24.

Когда девочка надела под униформу колготки, сотрудники образовательного учреждения заявили, что она нарушила правила дресс-кода.

«У моей дочери замерзли ноги, и я разрешила ей надеть под юбку колготки. Но в школе ей сказали, что колготки запрещены, поскольку с теплыми ногами невозможно сконцентрироваться на учебе. Не могу избавиться от мысли, что они просто извращенцы, которым нравятся голые ноги молодых девочек», — пожаловалась мать в Twitter.

Она добавила, что не помнит ни одного дня в своей жизни, когда замерзающие ноги помогли ей лучше сосредоточиться.

В октябре завуч школы в Великобритании заставил двух старшеклассниц переодеться, посчитав, что их юбки слишком коротки для девушек с такими «пышными формами». По словам матери одной из учениц, одежда ее дочери Элли и ее подруги Жасмин оказалась «слишком обтягивающей», и в школе решили, что такие короткие юбки больше идут ученицам «постройнее».