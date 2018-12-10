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Школьницу заставили снять колготки ради успехов в учебе 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мать японской школьницы рассказала о странном запрете, с которым ее дочь столкнулась на занятиях с наступлением холодов. Об этом сообщает Sora News 24.
Когда девочка надела под униформу колготки, сотрудники образовательного учреждения заявили, что она нарушила правила дресс-кода.
«У моей дочери замерзли ноги, и я разрешила ей надеть под юбку колготки. Но в школе ей сказали, что колготки запрещены, поскольку с теплыми ногами невозможно сконцентрироваться на учебе. Не могу избавиться от мысли, что они просто извращенцы, которым нравятся голые ноги молодых девочек», — пожаловалась мать в Twitter.
Она добавила, что не помнит ни одного дня в своей жизни, когда замерзающие ноги помогли ей лучше сосредоточиться.
В октябре завуч школы в Великобритании заставил двух старшеклассниц переодеться, посчитав, что их юбки слишком коротки для девушек с такими «пышными формами». По словам матери одной из учениц, одежда ее дочери Элли и ее подруги Жасмин оказалась «слишком обтягивающей», и в школе решили, что такие короткие юбки больше идут ученицам «постройнее».
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