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Главный Дед Мороз страны рассказал о своем новогоднем желании 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Всероссийский Дед Мороз поделился, что единственное его желание на Новый год заключается в том, чтобы люди научились понимать друг друга.
"Я много лет мечтаю научить вас понимать друг друга. Это большая проблема. Вы все живете в одной стране, в одном городе, в одном доме, на одном этаже, в одной квартире, говорите все на одном великом и могучем, но не понимаете друг друга. Дети не понимают, почему родители приходят с работы уставшими, не хотят с ними играть и заниматься, объяснять математические задачки", — рассказал Дед Мороз на пресс-конференции в понедельник.
Дед Мороз заметил, что от непонимания и появляются все неприятности, такие как заболевания и зависть.
"Научитесь слышать не просто слова, а все, что за ними стоит. Это мое единственное желание", — поделился он.
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