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Во ФСИН рассказали о состоянии здоровья Сенцова 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова переведут из медсанчасти колонии, где он находился, в отряд для дальнейшего отбывания наказания, сообщает в понедельник пресс-бюро ФСИН России.
"Сообщаем, что по результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается. В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания", — говорится в сообщении, полученном РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что контроль за состоянием здоровья Сенцова продолжится согласно указаниям гражданских врачей.
В мае Сенцов объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.
В начале октября Сенцов прекратил голодовку, началась его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
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