В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с опасными гидрометеорологическими явлениями, сообщает крымское управление МЧС РФ

Ухудшение погоды ожидается 11 и 12 декабря.

"В связи с выходом южного циклона 11 декабря, ночью 12 декабря в Крыму ожидается ухудшение погодных условий: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки (более 30 миллиметров). Усиление восточного с переходом на север-западный ветра 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.

При этом 12 декабря ожидается отложение мокрого снега и гололед.