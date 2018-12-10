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В Крыму объявили штормовое предупреждение 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с опасными гидрометеорологическими явлениями, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Ухудшение погоды ожидается 11 и 12 декабря.
"В связи с выходом южного циклона 11 декабря, ночью 12 декабря в Крыму ожидается ухудшение погодных условий: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки (более 30 миллиметров). Усиление восточного с переходом на север-западный ветра 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.
При этом 12 декабря ожидается отложение мокрого снега и гололед.
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