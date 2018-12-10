Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы

Владимир Путин приедет проститься с Людмилой Алексеевой 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Говорит Москва».
«Я этого не исключаю, конечно. Тем более, что завтра будет день во многом посвященный правозащитной проблематике, пройдёт заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека. И, конечно, в такой день не отдать дань памяти Людмилы Алексеевой было бы невозможно».
Церемония прощания с правозащитницей начнётся завтра в 10 утра в Центральном доме журналиста. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, её тело кремируют на Троекуровском кладбище, где позже в присутствии родных и близких состоится захоронение урны с прахом.
Говорит Москва: последние новости
Врачам и учителям в РФ могут запретить принимать любые подарки, кроме цветов В Свердловской области упразднили департамент, который возглавляла Глацких Людмилу Алексееву кремируют на Троекуровском кладбище
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии10
Додон отстранен от должности президента5
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Опубликованы отрывки показаний дознавательницы из Уфы4
В Москве зафиксировали аномальные сугробы1
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
00:58
В Москве зафиксировали аномальные сугробы
Погода Новости Москвы
23:57
Додон отстранен от должности президента
СНГ В мире
03:34
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Другое
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение