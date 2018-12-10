Владимир Путин приедет проститься с Людмилой Алексеевой

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Говорит Москва».

«Я этого не исключаю, конечно. Тем более, что завтра будет день во многом посвященный правозащитной проблематике, пройдёт заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека. И, конечно, в такой день не отдать дань памяти Людмилы Алексеевой было бы невозможно».

Церемония прощания с правозащитницей начнётся завтра в 10 утра в Центральном доме журналиста. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, её тело кремируют на Троекуровском кладбище, где позже в присутствии родных и близких состоится захоронение урны с прахом.