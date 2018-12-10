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Опубликованы показания дознавательницы из Уфы
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы

В генконсульстве России прокомментировали ситуацию с туристами в Хайнане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник генконсульства РФ в Гуанчжоу находится на острове Хайнань, чтобы решать вопросы, которые могут возникнуть с застрявшими там российскими туристами, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
"В настоящий момент из генконсульства направлен сотрудник на Хайнань, чтобы убедиться, что все идёт в более или менее нормальном русле, и если будут какие-то проблемы, чтобы эти проблемы решать на месте", — сообщил Колышкин.
Он добавил, что в настоящее время туристы экстренно размещены, их могут переселить в другие гостиницы, но речи о выселении "на улицу" не идёт.
Ранее авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов за фактически выполненные рейсы приостановила перевозку клиентов турфирмы "Жемчужная Река" по всем ранее согласованным маршрутам, до полного погашения существующей задолженности. По данным авиакомпании, на китайском острове Хайнань находятся порядка 1,5 тысячи клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".
Ранее директор "Турпомощи" Александр Осауленко сообщил, что туроператор "Жемчужная река" обеспечивает проживанием и питанием своих клиентов, застрявших на китайском острове Хайнань.
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