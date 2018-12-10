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Опубликованы показания дознавательницы из Уфы
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы

Памфилова призвала молодежь участвовать в избирательном процессе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала молодежь не сидеть у компьютера и обмениваться злобными сообщениями, а действовать, участвуя в избирательном процессе.
"Можно просто лежать на диване или сидеть у компьютера и плевать в потолок и обмениваться злобными сообщениями друг с другом, сетовать на все. Но если то плохо, то нехорошо, а я-то что могу сделать? Моя страна, мой город, мой поселок, я хочу чтобы в моем поселке на управленческих должностях были какие-то люди, которые будут решать все проблемы — от отопления до строительства дорог", — сказала Памфилова на форуме "Молодежь. Выборы. Власть".
По ее словам, для молодых людей должно быть важно понимание того, что от них много зависит. "Сегодня пойду в члены участковых избирательной комиссии, потом в территориальную, а там и до субъектовой доберусь, и так далее, и до ЦИКа. Это должно быть не просто желание карьерного роста, а как способ решения тех проблем, которые наболели. Сегодня мой масштаб — это мой поселок, завтра мой масштаб — область, послезавтра — вся страна", — отметила глава ЦИК.
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