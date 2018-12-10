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Опубликованы показания дознавательницы из Уфы

В передаче Киселева пользователи соцсетей увидели мат 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Вести недели
Телеведущий Дмитрий Киселев пропустил мат в эфир своего шоу на канале «Россия» и может быть оштрафован Роскомнадзором. Об этом сообщает телеграм-канал «Методичка».
В ходе вчерашнего эфира «Вестей недели» Киселев использовал спор о том, что мотивирует певца Сергея Шнурова материться, произошедший между продюсером Иосифом Пригожиным и самим лидером группы «Ленинград», как повод для разговора о русском мате.
«Он волшебен», — отметил Киселев.
В этот момент на медиаэкране за спиной журналиста красовалась надпись «Культурная страничка, ***!». При этом первая и последняя буквы выражающего экспрессию междометия скрыты не было, что запрещено в СМИ действующим законодательством.
«Мне бы уж точно не хотелось, чтобы мат исчез из нашего языка», — добавил Киселев.
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