В передаче Киселева пользователи соцсетей увидели мат

Телеведущий Дмитрий Киселев пропустил мат в эфир своего шоу на канале «Россия» и может быть оштрафован Роскомнадзором . Об этом сообщает телеграм-канал «Методичка».

В ходе вчерашнего эфира «Вестей недели» Киселев использовал спор о том, что мотивирует певца Сергея Шнурова материться, произошедший между продюсером Иосифом Пригожиным и самим лидером группы «Ленинград», как повод для разговора о русском мате.

«Он волшебен», — отметил Киселев.

В этот момент на медиаэкране за спиной журналиста красовалась надпись «Культурная страничка, ***!». При этом первая и последняя буквы выражающего экспрессию междометия скрыты не было, что запрещено в СМИ действующим законодательством.