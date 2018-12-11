Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил создать в России централизованную систему сбора "ненужных" новогодних подарков, в том числе тех, которые чиновники не могут принять в силу своей должности, и раздавать их малоимущим гражданам.
Соответствующее письмо, которое поступило в распоряжение РИА Новости, депутат направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину.
"Со своей стороны, считаю гораздо более эффективным решением создание централизованной системы сбора ненужных подарков с последующим распространением между малоимущими и лицами, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию. Существующая же система никаким образом не направлена на помощь малообеспеченным гражданам Российской Федерации", — говорится в письме депутата.