Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новым главой ГРУ впервые стал моряк
Новым главой ГРУ впервые стал моряк

В Краснодаре решили пересмотреть приговор рэперу Хаски 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пересмотр судебного постановления в отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), которым артист признан виновным в мелком хулиганстве во время своего спонтанного выступления на улице в Краснодаре, состоится 26 декабря, сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.
"Дела об административных правонарушениях — первый пересмотр. Кузнецов Д. Н. КоАП: статья 20.1 часть 1. Судебное заседание 26.12.2018 11:00", — сообщается на сайте крайсуда.
В середине ноября Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан. Позднее суд удовлетворил заявление защитников артиста и прекратил исполнение наказания. Тем не менее адвокаты заявили, что будут добиваться отмены постановления в целом.
Кроме того, кубанская полиция по заявлению хозяйки автомобиля, на крыше которого пел Хаски, проводила проверку по поводу необходимости возбуждения в отношении артиста уголовного дела по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Однако после того, как один из краснодарских рестораторов возместил женщине вред, та написала в полицию заявление, в котором попросила не возбуждать против артиста уголовное дело. Через некоторое время адвокат рэпера опубликовал скан-копию постановления, в котором говорится, что в возбуждении уголовного дела в отношении Кузнецова отказано из-за отсутствия состава преступления.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЦБ покусился на электронные кошельки россиян130
Новым главой ГРУ впервые стал моряк4
Виктория Скрипаль заявила о похищении родных211
Пашинян эмоционально прокомментировал итоги выборов6
Херсонщина «ликвидировала» власть Киева21
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Общество
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
03:49
Задержанным в РФ украинцам посулили деньги
В мире Украина
01:26
Актёр из «Возвращения Мухтара» умер от рака
Шоу-бизнес
04:42
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
В мире Украина
00:36
«Устраивают шоу из трагедии»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение