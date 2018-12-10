В Краснодаре решили пересмотреть приговор рэперу Хаски

Пересмотр судебного постановления в отношении рэпера Хаски ( Дмитрия Кузнецова ), которым артист признан виновным в мелком хулиганстве во время своего спонтанного выступления на улице в Краснодаре , состоится 26 декабря, сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

"Дела об административных правонарушениях — первый пересмотр. Кузнецов Д. Н. КоАП: статья 20.1 часть 1. Судебное заседание 26.12.2018 11:00", — сообщается на сайте крайсуда.

В середине ноября Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан. Позднее суд удовлетворил заявление защитников артиста и прекратил исполнение наказания. Тем не менее адвокаты заявили, что будут добиваться отмены постановления в целом.

Кроме того, кубанская полиция по заявлению хозяйки автомобиля, на крыше которого пел Хаски, проводила проверку по поводу необходимости возбуждения в отношении артиста уголовного дела по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Однако после того, как один из краснодарских рестораторов возместил женщине вред, та написала в полицию заявление, в котором попросила не возбуждать против артиста уголовное дело. Через некоторое время адвокат рэпера опубликовал скан-копию постановления, в котором говорится, что в возбуждении уголовного дела в отношении Кузнецова отказано из-за отсутствия состава преступления.