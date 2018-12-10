Путин поздравил с юбилеем дирижера Юрия Темирканова

Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова с 80-летием, отметив его самобытный и щедрый талант, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что возглавляя лучшие симфонические коллективы планеты, многие годы Темирканов делает культурную жизнь России и мира ярче и насыщеннее, оказывает поддержку замечательным просветительским, благотворительным проектам и дарит слушателям незабываемые впечатления.

Глава государства пожелал Темирканову здоровья, благополучия и всего самого доброго.