Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новым главой ГРУ впервые стал моряк
Новым главой ГРУ впервые стал моряк

Губернатор Свердловской области ликвидировал департамент Глацких 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о ликвидации департамента молодежной политики региона, директором которого была Ольга Глацких, «прославившаяся» высказыванием о том, что государство ничего молодежи не должно.
Полномочия департамента перейдут вновь созданной структуре — министерству образования и молодежной политики Свердловской области, пишет Ura.ru.
«Главой региона на заседании правительства также ставилась задача по усилению воспитательной функции, реализации социальных проектов для молодежи, формированию позитивных моделей поведения подрастающего поколения. А значит, более эффективному решению поставленных президентом страны задач по созданию возможностей для молодых людей, условий для их самореализации, воспитанию новых поколений, и при этом наиболее оптимально используя имеющиеся у государства ресурсы», — выступил с пояснением решения главы региона вице-губернатор Павел Креков, курирующий социальные вопросы.
На прошлой неделе Глацких заявила о невозможности уйти с должности.
В октябре на встрече с детьми и подростками в Кировграде Глацких, говоря о финансировании площадок для развития способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им. Видео с ее выступлением распространилось по Сети и вызвало множество гневных комментариев.
Глацких позже извинилась за свое высказывание. После проведения служебной проверки, в ходе которой чиновницу временно отстранили от должности, Глацких вернулась продолжила работать в департаменте.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Виктория Скрипаль рассказала о похищении сестры британскими спецслужбами В Минтруда предложили запретить подарки врачам и учителям Назван день прощания с Людмилой Алексеевой
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЦБ покусился на электронные кошельки россиян130
Новым главой ГРУ впервые стал моряк4
Виктория Скрипаль заявила о похищении родных211
Пашинян эмоционально прокомментировал итоги выборов6
Херсонщина «ликвидировала» власть Киева21
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Общество
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
03:49
Задержанным в РФ украинцам посулили деньги
В мире Украина
01:26
Актёр из «Возвращения Мухтара» умер от рака
Шоу-бизнес
04:42
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
В мире Украина
00:36
«Устраивают шоу из трагедии»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение