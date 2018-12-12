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Оскандалившаяся чиновница Глацких вернулась к работе 

Рамблер + ещё 69 1 час назад
Фото: РГППУ
Директор департамента молодёжной политики Свердловского парламента Ольга Глацких впервые после громкого скандала не только вернулась к исполнению своих обязанностей, но даже объявила приём граждан, сообщает Ura.ru.
По информации корреспондента издания, к чиновнице записывают с 9 утра, но очередь почему-то начинается только с 13.00. Пока на встречу к Глацких собираются только журналисты. Впрочем, похоже, что раздобыть новый скандальный материал у них не получится. На двери висит табличка с требованием все записывающие устройства и мобильные телефоны оставлять у секретаря.
Олимпийская чемпионка по гимнастке Ольга Глацких громко заявила о себе на встрече с активистами Кировграда. Женщина заявила, что молодым людям самим придётся строить свою жизнь, поскольку «государство ничего вам не должно» и вообще «не просило ваших родителей вас рожать». Позже чиновница принесла публичные извинения и обвинила журналистов в том, что её слова были вырваны из контекста.
Затем женщина заявила ТАСС, что увольняться по собственному желанию не собирается потому, что «работает честно и приносит пользу обществу».
Недавно стало известно, что Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение упразднить департамент молодёжной политики, который сейчас возглавляет Глацких.
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